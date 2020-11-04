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Карантин выходного дня могут ввести уже со следующего понедельника. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

Ранее информацию об усилении карантина озвучивали некоторые СМИ. Сегодня глава Минздрава это подтвердил.

«Я не исключаю, что возможен карантин выходного дня – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни», – сказал Степанов.

Он пояснил, что предусматривает нововведение Кабинета министров.

«Например, будет закрыто большее количество магазинов, в субботу-воскресенье заведения питания могут работать только «на вынос». Это вещи, которые уменьшают количество людей», – ответил министр.

Однако комендантского часа, убеждает глава министерства, в Украине не будет. Для этого в стране надо ввести чрезвычайное положение, но Минздрав такого рекомендовать не будет.

Что делать с Украиной, оказавшейся на 9-м месте в Европе по количеству суточных случаев инфицирования COVID-19, сегодня будут решать на заседании правительства.

На сегодня в Украине действует введенный в августе адаптивный карантин. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны, учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в «зеленой» зоне, наиболее жесткие ожидают регионы «красной» зоны.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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