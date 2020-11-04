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За прошедшие сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за последние сутки госпитализировали 1514 человек, летальных случаев – 199, выздоровели - 7536 человек.

Осуществлено 72442 тестирования, в т. ч. методом ПЦР - 42278, методом ИФА - 30164.

За все время пандемии в стране заболели 420 617 человек, а выздоровели - 176 404, летальных исходов – 7731, проведено 3386489 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 40390 случаев;

Винницкая область - 11363 случая;

Волынская область - 14544 случаи

Днепропетровская область -16169 случаев;

Донецкая область - 12367 случаев;

Житомирская область - 16200 случаев;

Закарпатская область - 15470 случаев;

Запорожская область - 11227 случаев;

Ивано-Франковская область -22047 случаев;

Киевская область - 17918 случаев;

Кировоградская область – 2730 случаев;

Луганская область - 3988 случаев;

Львовская область - 31 639 случаев;

Николаевская область – 9027 случаев;

Одесская область - 26332 случая;

Полтавская область - 10617 случаев;

Ривненская область – 20300 случаев;

Сумская область - 12776 случаев;

Тернопольская область – 21332 случая;

Харьковская область – 39559 случаев;

Херсонская область - 4622 случая;

Хмельницкая область - 17439 случаев;

Черкасская область - 9898 случаев;

Черновицкая область - 23296 случаев;

Черниговская область - 9367 случаев.

Напомним, за 2 ноября в Украине было зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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