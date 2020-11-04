За прошедшие сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за последние сутки госпитализировали 1514 человек, летальных случаев – 199, выздоровели - 7536 человек.
Осуществлено 72442 тестирования, в т. ч. методом ПЦР - 42278, методом ИФА - 30164.
За все время пандемии в стране заболели 420 617 человек, а выздоровели - 176 404, летальных исходов – 7731, проведено 3386489 ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 40390 случаев;
Винницкая область - 11363 случая;
Волынская область - 14544 случаи
Днепропетровская область -16169 случаев;
Донецкая область - 12367 случаев;
Житомирская область - 16200 случаев;
Закарпатская область - 15470 случаев;
Запорожская область - 11227 случаев;
Ивано-Франковская область -22047 случаев;
Киевская область - 17918 случаев;
Кировоградская область – 2730 случаев;
Луганская область - 3988 случаев;
Львовская область - 31 639 случаев;
Николаевская область – 9027 случаев;
Одесская область - 26332 случая;
Полтавская область - 10617 случаев;
Ривненская область – 20300 случаев;
Сумская область - 12776 случаев;
Тернопольская область – 21332 случая;
Харьковская область – 39559 случаев;
Херсонская область - 4622 случая;
Хмельницкая область - 17439 случаев;
Черкасская область - 9898 случаев;
Черновицкая область - 23296 случаев;
Черниговская область - 9367 случаев.
Напомним, за 2 ноября в Украине было зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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