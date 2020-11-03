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Подозреваемый по делу о катастрофе Малазийского самолета рейса MH17 Олег Пулатов (позывной «Гюрза») отрицает свою причастность к сбитию «Боинга».

Как сообщает УНИАН со ссылкой на австралийский сайт 7news, об этом Пулатов сказал в видеоинтервью, продемонстрированном на заседании суда в Нидерландах. Видеоинтервью Пулатова было записано в России, с ним общался юрист из Нидерландов.

На заочных слушаниях Окружного суда Гааги, которые проходят в судебном комплексе «Схипхол» (пригород Амстердама), впервые прозвучал голос одного из четырех подозреваемых в сбитии самолета рейса MH17.

В частности, Пулатов утверждает, что «он и его силы» не имели такого типа вооружения, которым, по словам прокуроров, был сбит самолет. Подозреваемый уточнил, что в день, когда был сбит самолет, он был занят проведением встреч, а поэтому не мог видеть или слышать запуск ракеты с ЗРК «Бук».

Он назвал преднамеренной дезинформацией доказательства прокуроров о том, что упоминание о ЗРК «Бук» содержатся в записях перехваченных разговоров. «Каждый раз, когда вы слышите любые глупости в перехваченных разговорах, как упоминание о «Бук», вы можете быть уверены, что это было сделано с целью обмана - мы хотели ввести в заблуждение наших врагов», - подчеркнул Пулатов.

Подозреваемый заверил, что его никогда не обеспечивали ЗРК «Бук».

«Если даже я умолял бы на коленях в России обеспечить нас зенитно-ракетной системой» Бук «, мы бы никогда не получили его», - сказал он.


Напомним, 3 июля завершился второй раунд слушаний по делу о катастрофе MH17, который начался 8 июня. На заседании были удовлетворены ряд запросов и ходатайств сторон.

В суде прокуроры обнародовали детали расследования. В частности, прокурор Тайс Бергер сообщил, что есть свидетель, который видел «Бук» и запуск ракеты. Также речь шла об исследовании работы ракет ЗРК «Бук», было испытано два типа ракеты - 9М38 и 9M28-M1. Также в зале суда заслушали перехваченные телефонные разговоры, по ним смогли идентифицировать боевиков.

В связи с распространением коронавируса численность людей, которые могут находиться в суде, ограничена. Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она будет проходить на двух языках: на нидерландском и английском.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс «Схипхол», который расположен в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Интересы одного из подозреваемых – подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17, представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

мм
ForUm

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