Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что роспуск суда может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом он заявил в комментарии «Прямому».

«Если в один момент КС будет недееспособным и не будет кому выполнять эти единого органа конституционной юрисдикции обязанности, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности Украины. В чем это проявляется? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределения или отделения от Украины и для правомерности действий по защите территориальной целостности нужно обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно», – заявил Тупицкий.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.