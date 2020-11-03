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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает установление штрафов для предприятий, предпринимателей, учреждений и организаций, которые совершили допуск лица во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты.

Как передает Укринформ, соответствующий законопроект №3890 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» поддержал 251 народный депутат.

Как говорится в объяснительной записке, положениями проекта закона предлагается часть вторую статьи 46 Закона «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» дополнить новым пунктом.

Так, планируется предусмотреть ответственность предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые совершили пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или не приняли мер относительно пребывания лица в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

За такие действия предлагается штрафовать в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

«Учитывая введение указанной выше ответственности предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, обеспечение надлежащего применения норм в этой сфере, необходимым является внесение изменений в статью 47 указанного Закона в части определения лиц, уполномоченных издавать постановления о наложении штрафа за указанные правонарушения», - отмечают авторы проекта в объяснительной записке.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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