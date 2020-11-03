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Некоторые СМИ и анонимные Telegram-каналы распространили информацию о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Окружение Кернеса утверждает, что он жив.

Информация появилась на одном из анонимных Telegram-каналов со ссылкой на источники в МВД. Ее распространили несколько новостных сайтов, передает УНИАН.

Представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил, что Кернес все еще лечится в берлинской клинике «Шарите» и находится в сознании.

Впрочем, из-за осложнений COVID-19 у него возникли проблемы с легкими. Как только «легкие приведут в порядок», Кернес вернется в Украину.

В МВД также не подтвердили информацию о смерти Кернеса. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии нескольким Telegram-каналам заявил, что в Министерстве об этом ничего не знают.

Харьковский бизнесмен Павел Фукс также заявил, что смерть Кернеса – это ложь.

«Все это циничная ложь, я только что говорил с ним», - указал он в своем Telegram.

Как ранее сообщал ForUm, харьковский городской голова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине. 

2 октября Кернес получил отрицательный результат теста на коронавирус.
ForUm

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