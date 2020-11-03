Число жертв вчерашней стрельбы в центре Вены возросло до трех человек.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
По словам руководителя венской полиции Герхарда Пюрстля, в результате стрельбы погибли двое мужчин и одна женщина.
По словам министра внутренних дел Австрии Карла Негаммера, теракт совершил исламистский террорист, которого застрелила австрийская полиция.
Напомним, в понедельник вечером в центре Вены в районе Внутренний город (Inner City) началась стрельба.
Стрельба началась около 20.00 (21.00 по Киеву) с улицы Зайтенштеттенгассе, где расположено много кафе и находится еврейская синагога. Информация о том, что именно она была целью нападавших, пока не подтверждается. В это время была закрыта. Всего было 6 разных мест, где происходила стрельба.
Федеральный канцлер Себастьян Курц назвал нападение в центре Вены терактом.
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