В понедельник вечером в центре Вены в районе Внутренний город (Inner City) террористы открыли стрельбу, в результате которой погибли 2 человека, 15 – получили ранения.

Об этом заявил в ночь на вторник федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер во время пресс-конференции в Вене, сообщает Укринформ.

«Нашему полицейскому спецподразделения удалось ликвидировать вооруженного штурмовой винтовкой террориста, и, по имеющейся информации у нас на данный момент, по меньшей мере еще один преступник еще находится в бегах», - заявил он.

В полиции Вены сообщили, что контртеррористическая операция продолжается, к ней привлечено 150 человек с подразделения спецназначения «Кобра», 100 человек из группы быстрого реагирования «Вега», а также представители полицейско-контрразведывательной службы BVT и криминальная полиция. Центр города остается полностью перекрытым.

В МВД Австрии также заявили, что учитывая теракт в Вене и в целях безопасности усиливается контроль на границах со странами-соседями.

По последний официальной информации, число жертв теракта в Вене выросла до двух человек - в больнице скончалась тяжело раненая женщина.

Ранее сообщалось о гибели прохожего. Еще 15 человек получили ранения, в том числе семеро находятся в тяжелом состоянии.

Полиция сообщила о ликвидации одного нападающего.