также в разделеОбщество
Степанов: Ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофе
В Минздраве рассказал, как людям в селах пройти COVID-тест 7
Степанов: В Украине COVID-19 распространяется в «ураганном режиме» 20
СМИ: Бабикова уволили из ГБР 28
В Украине – новый антирекорд: 8899 новых случаев COVID-19 35
Энергетики сокрушили Титанов 48
Гибель семьи в ДТП: Виновник получил 10 лет тюрьмы 27
В Нидерландах продолжатся слушания по делу МН17 26
2 ноября. Картина дня 16
Украинцам обещают последнюю теплую неделю 46
Суды отклонили более 90% протоколов о нарушениях карантина 10
ВАКС закрыл первое дело о недостоверном декларировании после решения КСУ 59
Пассажиропоток на границе с Беларусью упал на 15% 10
Глава Ивано-Франковской ОГА заболел COVID-19 23
ГБР просит международной помощи для расследования дела против Порошенко 18
В Польше задержали банду, занимавшуюся контрабандой сигарет из Украины 29
НАПК из-за решения КСУ остановило проверки Укравтодоре, Энергоатоме и АРМА 10
Под Киевом задержали «вора в законе» «Магало» 19

Вакцина от коронавируса украинского производства может появиться через год после проведения всех необходимых исследований.

Такой прогноз дал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью ТСН.ua.

По словам министра, шесть месяцев украинские ученые проводили доклиническое исследования и подобрали соответствующий антиген, на котором потом строили их.

«Эти доклинические исследования они проводили в лабораториях, расположенных в других странах. Это лаборатории 3 уровня защиты, в Украине их нет. Почему мы так радуемся? Весь доклинический спектр исследований они провели и получили очень хороший результат», - сказал Степанов, уточнив, что исследования проводили в Турции, Франции и Техасском университете.

Более простые процедуры проводились в Украине, добавляет министр. Он также убежден, что следующий процесс разработки вакцины будет проходить в Украине. Предприятия, способные изготовить вакцину, считает Степанов, в Украине есть.

«Сейчас они будут подбираться, может надо будет где-то докупить оборудования. К этому еще надо пройти путь: проверить на токсичность этого антигена, затем изготовить 100 тысяч доз вакцины, и начинать клинические испытания. Разработчики считают, что чтобы перейти к этому надо два-три месяца. Клинические испытания это первая, вторая третья стадии», - пояснил Степанов.

В общем, по мнению главы Минздрава, на всю процедуру клинических испытаний понадобится год.
Напомним, 20 октября украинские ученые представили президенту результаты доклинических исследований вакцины против COVID-19. Исследования разработчиков продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации этого вируса в культуре инфицированных клеток человека.

Разработчик украинской вакцины от COVID-19 назвал ее «прототипом прототипа».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3350 грн.
31
Теги