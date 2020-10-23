Президент компании, занимающейся разработкой отечественной вакцины от COVID-19, Михаил Фаворов заявил, что она только «прототип прототипа», сообщает УНИАН.

«Изначально задумывалась как традиционная вакцина. Вы хорошо, наверное, знаете, что всем новорожденным в Украине прививают гепатит В. Наша вакцина построена по тому же принципу», – сказал Фаворов.

Разработчики создали человеческий рекомбинантный белок палочковидной бактерии. Фаворов предполагает, что его можно перевести в другой носитель. Но это станет известно ближе к изготовлению.

«И на этот белок была показана выработка антител», – заявил мужчина.

Фаворов также отметил, что для обычных белков антитела получить невозможно.

Напомним, 20 октября украинские ученые представили президенту результаты доклинических исследований вакцины против COVID-19. Исследования разработчиков продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации этого вируса в культуре инфицированных клеток человека.