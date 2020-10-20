также в разделеОбщество
Семьям погибших в катастрофе Ан-26 под Чугуевом выплатили пособие
Экс-беркутовцев, которых отдали в рамках обмена, объявили в международной розыск 8
На Донбассе разминировали уже 35 тысяч гектаров территории 8
Минобороны начнет закупку ракетных комплексов «Нептун» уже в этом году 7
СБУ изъяла в Одессе 750 килограммов психотропа, используемого боевиками ИГ 13
СМИ пишут, как нардеп Гео Лерос разгонял фейк 17
Ляшко назвал причину роста числа больных COVID-19 17
Украина и Иран продолжат переговоры сбитому самолету МАУ в ноябре-декабре 8
На Киевщине сотрудница суда продавала наркотики 9
В Раде заявили о новых случаях коронавируса среди нардепов 11
Минздрав ввел четыре уровня коронавирусной опасности 31
В Украине развернут еще 10 тысяч коек для больных COVID-19 12
Президент: Украина начинает отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля 12
ВР рекомендовала президенту создать Нацштаб по противодействию COVID-19 14
В Украине зафиксировано 5469 новых случаев COVID-19 62
19 октября. Картина дня 31
Следователь полиции Киевщины требовал взятку за смягчение наказания 11
На Запорожье парень украл урну для голосования, чтобы разводить улиток 8

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Разработчики представили президенту результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода.

На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех привлеченных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использования в случае успешного прохождения всех фаз.

Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что является очень позитивным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.

Зеленский отметил историчность этой встречи и разработки.

«Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы восстановить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию», - сказал глава государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих фаз.

Напомним, по состоянию на 9:00 20 октября в Украине зафиксировано 5469 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

77
Теги