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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за последние сутки госпитализирован 801 человек, летальных исходов – 69, выздоровели - 2327 человек.

Осуществлено тестирований - 36587 (методом ПЦР - 31662, методом ИФА - 4925).

За все время пандемии в Украине заболели - 402 194 человека, выздоровели - 163 768 человек, летальных исходов – 7375. Проведено 3344211 ПЦР-тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев), г. Киев (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.

Общее количество случаев заболевания в регионах:

Киев - 38745 случаев;

Винницкая область - 10789 случаев;

Волынская область - 13983 случая;

Днепропетровская область - 15411 случаев;

Донецкая область - 11235 случаев;

Житомирская область - 15363 случая;

Закарпатская область - 14911 случаев;

Запорожская область - 10370 случаев;

Ивано-Франковская область - 21 169 случаев;

Киевская область - 17175 случаев;

Кировоградская область - 2656 случаев;

Луганская область - 3760 случаев;

Львовская область - 30700 случаев;

Николаевская область - 8495 случаев;

Одесская область - 25325 случаев;

Полтавская область - 9852 случая;

Рив6енская область - 19573 случая;

Сумская область - 12 071 случай;

Тернопольская область - 20963 случая;

Харьковская область - 37 997 случаев;

Херсонская область - 4270 случаев;

Хмельницкая область - 16422 случая;

Черкасская область - 9422 случая;

Черновицкая область - 22485 случаев;

Черниговская область - 9052 случая.
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