За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за последние сутки госпитализирован 801 человек, летальных исходов – 69, выздоровели - 2327 человек.
Осуществлено тестирований - 36587 (методом ПЦР - 31662, методом ИФА - 4925).
За все время пандемии в Украине заболели - 402 194 человека, выздоровели - 163 768 человек, летальных исходов – 7375. Проведено 3344211 ПЦР-тестов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев), г. Киев (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.
Общее количество случаев заболевания в регионах:
Киев - 38745 случаев;
Винницкая область - 10789 случаев;
Волынская область - 13983 случая;
Днепропетровская область - 15411 случаев;
Донецкая область - 11235 случаев;
Житомирская область - 15363 случая;
Закарпатская область - 14911 случаев;
Запорожская область - 10370 случаев;
Ивано-Франковская область - 21 169 случаев;
Киевская область - 17175 случаев;
Кировоградская область - 2656 случаев;
Луганская область - 3760 случаев;
Львовская область - 30700 случаев;
Николаевская область - 8495 случаев;
Одесская область - 25325 случаев;
Полтавская область - 9852 случая;
Рив6енская область - 19573 случая;
Сумская область - 12 071 случай;
Тернопольская область - 20963 случая;
Харьковская область - 37 997 случаев;
Херсонская область - 4270 случаев;
Хмельницкая область - 16422 случая;
Черкасская область - 9422 случая;
Черновицкая область - 22485 случаев;
Черниговская область - 9052 случая.
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