До конца дня 2 ноября в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект, который предусматривает возобновление действия закона об электронном декларировании, а также статьи Уголовного процессуального кодекса о наказании за декларирование недостоверной информации.

Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета, передает Укринформ.

«Сегодня, хотел бы вас проинформировать, прошло совещание с представителями всех депутатских фракций и групп. Есть несколько законопроектов уже на рассмотрении парламента. Я думаю, что сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет возобновлять действие закона, связанного с электронным декларированием, по состоянию на 27 октября 2020 года и возобновлять статью 366 УПК. Будут предоставлены 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующие решения, связанные с вопросами, поднятыми Конституционным Судом в своем решении», - заявил спикер.

Он призвал представителей всех фракций поддержать этот законопроект.

«Я уверен, что Верховная Рада, как всегда, должна продемонстрировать свою консолидированную позицию по таким вопросам, и считаю, что такое решение должно быть принято на этой пленарной неделе. Для этого должна быть единая позиция всех депутатских фракций и групп в понимании ответственности, которая сегодня снова стоит перед Верховной Радой уже девятого созыва», - подчеркнул Разумков.

Комментируя решение КС относительно антикоррупционного законодательства, Разумков выразил уверенность, что парламент достаточно быстро будет реагировать на вызовы, стоящие перед обществом и государством, связанные с работой антикоррупционной вертикали.

«На мой взгляд, это решение привело к достаточно серьезному конфликту и дисбалансу, который мы наблюдаем сегодня в обществе, вертикали антикоррупционной деятельности, в системе даже принятия решений относительно приобретения своих полномочий вновь избранными представителями местной власти. Я имею в виду и назначение председателей, секретарей, заместителей областных советов, органов местного самоуправления. Поэтому Верховная Рада, я уверен, оперативно также приобщится к этому процессу», - отметил Председатель ВР.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».