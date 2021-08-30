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С 1 сентября в Украине стартует одноразовое (специальное) добровольное декларирование.

Об этом  сообщил и. о. председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Олейников, передает Укринформ.

«С 1 сентября в Украине стартует одноразовое (специальное) добровольное декларирование. Цель одноразового декларирования - дать украинцам возможность легализовать доходы, с которых не были уплачены налоги или были оплачены не в полном объеме, и собственность. Процедура декларирования - абсолютно добровольная. Более того, декларант не должен подтверждать источники своих доходов. По сути, ГНС верит декларанту на слово», - сказал он.

Олейников напомнил, что декларирование будет длиться год.

Одноразовая (специальная) добровольная декларация будет подаваться декларантом в Государственную налоговую службу Украины через частную часть электронного кабинета.

Со всей информацией, в частности, нормативно-правовыми актами, разъясняющими и презентационными материалами, примерами заполнения декларации можно ознакомиться на веб-портале ГНС в баннере «Одноразовое добровольное декларирование».

«Нужно быть порядочным не для кого-то, а для себя. Для меня, неуплата налогов - это не обман абстрактного государства, это обман конкретного человека: вас лично, вашего соседа. Почему? Потому что налоги - это плата за те общественные услуги, которые предоставляет нам государство. Мы все пользуемся этими услугами. Даже тот, кому кажется, что ему от государства ничего не надо, на самом деле потребляет и много», - уточнил Олейников.

Как сообщалось, добровольное декларирование проводится в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Предложены три основные ставки: 5% - общая ставка для валютных ценностей и имущества, которые находятся в Украине; 9% - для иностранных активов; 2,5% - для декларирования активов в виде ОВГЗ.

Гражданам не нужно декларировать собственную квартиру, общая площадь которой не превышает 120 кв. метров, дом площадью до 240 кв. метров либо земельный участок в пределах норм бесплатной передачи (приватизации). Также не подлежит декларированию автомобиль, если он в собственном постоянном пользовании и не используется для коммерческих целей.
ForUm

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