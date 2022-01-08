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За четыре месяца с момента старта кампании по договорам добровольного декларирования активов физических лиц, а именно с 1 сентября, украинцы задекларировали 1 млрд. 116 млн. грн.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев на своей странице в Telegram.

Отмечается, что в конце года насчитано более 1 миллиарда гривен задекларированных гражданами активов в пределах налоговой амнистии, а именно 1 116 млн. грн., сбор в бюджет – 67,4 млн. грн.

«В течение декабря динамика стремительно выросла, общество постепенно лишается страхов, связанных с добровольным декларированием. До конца налоговой амнистии осталось 8 месяцев», – отметил политик.

Напомним, что с 1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое (специальное) добровольное декларирование. Оно будет длиться один год.
ForUm

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