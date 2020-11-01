Президент Украины Владимир Зеленский считает решение Конституционного Суда Украины относительно антикоррупционного законодательства «публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против президента и страны».

Об этом он написал в Facebook в воскресенье, 1 ноября.

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый Президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят - на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете», — заявил глава государства.

По словам Зеленского, Конституционный Суд — это «не о честной политической конкуренции» и «вовсе не о Конституции, верховенстве права и законности». Президент убежден, что решение суда свидетельствует «о традиционной нашей грязной политике» и о том, «как нельзя делать в современном мире».

Президент Украины утверждает, что «на одной чаше весов — уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших Майдана».

«А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда "руку на сердце" и рубашку готовы рвать за страну, считают иначе. Всем им очень нужно сохранения «касты неприкасаемых», — убежден Зеленский.

С другой стороны, как подчеркивает Зеленский, — «полноценная свобода, права людей и гарантии справедливости. Полноценное современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы».

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.