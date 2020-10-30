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Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что новый состав КСУ будет назначен в срок до двух месяцев, передает «Обозреватель».

«Я прогнозирую, что и Верховная Рада, и президент Зеленский могут назначить судей КСУ в срок до двух месяцев», – сказал он.

Вениславский уточнил, что обновить состав Конституционного суда ранее вряд ли получится, поскольку предусмотрена специальная проверка кандидатов, которая занимает не менее месяца, а еще нужно 10 дней на сбор документов и другие процедуры.

Представитель президента в КСУ также отметил, что на 8-10 декабря запланирован съезд судей, на котором они также могут выбрать новых 6 представителей по своей квоте.

«Если мы в ближайшие дни примем этот законопроект (№4288. – Ред.), то съезд судей сможет успеть заполнить свою квоту, и мы получим полноценный адекватный состав суда до конца года», – заявил Вениславский.

На уточняющий вопрос, не приведет ли двухмесячное существование Украины без действующего состава КСУ к коллапсу, Вениславский ответил, что нет.

«Не приведет к коллапсу, так как в данном случае антиконституционная деятельность действующего состава Конституционного суда приносит больше вреда интересам государства и гражданам Украины, чем отсутствие Конституционного суда в течение двух месяцев», – сказал он.

Как сообщал ForUm, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.
ForUm

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