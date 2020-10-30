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В Европейском Союзе заявляют, что последнее решение Конституционного суда Украины в сфере антикоррупционного законодательства ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины и призывают украинские власти принять меры для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы.

«Мы с большой озабоченностью отмечаем влияние последнего решения Конституционного Суда Украины на элементы антикоррупционного законодательства, имеющее далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС», - прокомментировал соответствующее решение КСУ официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано агентству «Интерфакс-Украина».

Стано отметил, что в ЕС призывают украинские власти «принять меры для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины».

«Мы готовы помочь в поиске путей восстановления необходимой правовой определенности с целью обеспечения эффективной системы предотвращения коррупции в Украине», - заверил представитель ЕС.

По его словам, ЕС и государства-члены ЕС считают институты по борьбе с коррупцией, созданные по просьбе украинского народа, краеугольным камнем трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

«Таким образом, массивная и беспрецедентная помощь Европейского Союза и государств-членов, в том числе финансовая, связана с антикоррупционной архитектурой, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления», - добавил он.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 

В НАПК заявили, что своим решение КСУ заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

 
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