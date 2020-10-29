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Послы стран «Большой семерки» выразили обеспокоенность последними решениями Конституционного Суда, которые отменяют антикоррупционную реформу.

«Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые прошли после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократичной Украине. Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое», - говорится в Twitter послов стран G7. 

 

 

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 

В НАПК заявили, что своим решение КСУ заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
ForUm

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