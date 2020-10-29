также в разделеПолитика
Послы G7 о решении КСУ: Украина не должна возвращаться в прошлое
У Зеленского считают решение КСУ по декларированию необоснованным 13
Посол Британии дала совет Зеленскому после скандального решения КСУ 21
СМИ: ЕС предостерег Шкарлета от попыток свернуть реформы в Минобразования 17
Рабинович: Партия Медведчука дебютировала на местных выборах и уверенно заняла лидирующие позиции 14
Сытник: Судьи КСУ действовали в состоянии конфликта интересов 18
В ЕС считают решение КСУ основанием для приостановки безвиза 70
Чаплыга: Партия Медведчука уверенно лидирует на местных выборах 34
ЦИК приняла протокол с «мокрой» печатью от ОИК на 208-м округе 15
Скандальное решение КСУ: Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО 64
Кулеба: Решение КСУ создает серьезную проблему в отношениях с Западом 46
СНБО: Действия определенных органов госвласти угрожают нацбезопасности 32
Кушнир: ОПЗЖ Медведчука взяла первенство и на востоке, и на юге Украины, разгромив «зеленых» 29
НАПК: КСУ заблокировал назначение победителей местных выборов 40
Сайдик: РФ является стороной конфликта на Донбассе 38
Золотарев: Судьи возвращают Зеленскому суверенитет и дают возможность выполнить предвыборные обещания 35
Скандальное решение КС: в ЕС напомнили об условиях предоставления финпомощи 31
Глава НАПК обвинил КСУ в нарушении Конституции 24

Украину не лишат безвизового режима с Европейским Союзом. Об этого говорится в заявлении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной относительно решения Конституционного суда и его вероятного влияния на безвизовый режим, отношения с ЕС и НАТО.

«Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся», – отметила она.

Стефанишина подчеркнула, что обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда, вызывают вопросы и возмущение. «Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения. Сегодня президент Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО для решения соответствующих вопросов», – заявила вице-премьер.

Кроме того, она напомнила, что президент уже заявил, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. «Со своей стороны правительство также принимает меры, которые сделают невозможным остановку уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины», – заявила Стефанишина.

Она также напомнила, что курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 

В НАПК заявили, что своим решение КСУ заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги