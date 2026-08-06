Суд обрав Стефанішиній запобіжний захід

6 серпня суд обрав колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 мільйонів гривень у справі про незаконне збагачення.
Стефанішину зобов'язали прибувати за викликом детективів НАБУ, прокурора та суду, а також повідомляти про зміну місця проживання або перебування.
Їй заборонили контактувати з кількома фігурантами справи, серед яких Тетяна Мазуренко, Холодович, Буряченко та Шатохін.
Як зазначає hromadske, слідство вважає, що у червні-липні 2024 року Стефанішина доручила Мазуренко придбати дві квартири в ЖК "Файна Таун".
Вона та її сім'я отримують погрози.
Стефанишина планує продовжувати працювати, однак не на державній службі.
Наступне засідання у справі відбудеться 10 жовтня о 15:00.
Фото: hromadske.Автор: Галина Роюк