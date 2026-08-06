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Суспiльство

Суд обрав Стефанішиній запобіжний захід

Суд обрав Стефанішиній запобіжний захід

6 серпня суд обрав колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 мільйонів гривень у справі про незаконне збагачення.

Стефанішину зобов'язали прибувати за викликом детективів НАБУ, прокурора та суду, а також повідомляти про зміну місця проживання або перебування.

Їй заборонили контактувати з кількома фігурантами справи, серед яких Тетяна Мазуренко, Холодович, Буряченко та Шатохін.

Як зазначає hromadske, слідство вважає, що у червні-липні 2024 року Стефанішина доручила Мазуренко придбати дві квартири в ЖК "Файна Таун".

Вона та її сім'я отримують погрози.

Стефанишина планує продовжувати працювати, однак не на державній службі.

Наступне засідання у справі відбудеться 10 жовтня о 15:00.

Фото: hromadske.

 Автор: Галина Роюк

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