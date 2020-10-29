По результатам срочного заседания СНБО было принято решение, в частности, принятия Кабинетом Министров неотложных мер по временному порядку ведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также проведение специальной проверки.

Президент Зеленский предложил срочно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.

Конституционный суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов, заявили в НАПК.

Рассмотрение Конституционным судом положений антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было прямым нарушением ст. 147 Конституции, считает председатель НАПК Александр Новиков.

В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Решение Конституционного суда от 27 октября о неконституционности отдельных положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу, не соответствует закону. В частности, судьи КС, принимая это решение, действовали в состоянии реального конфликта интересов, заявил директор НАБУ Артем Сытник

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что действия определенных органов государственной власти несут угрозу национальной безопасности Украины.

В Трехсторонней контактной группе ОБСЕ играет роль посредника, а Россия и Украина являются сторонами конфликта на Донбассе, заявил бывший специальный представитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

По состоянию на 9:00 29 октября в Украине зафиксировано 7342 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

По результатам рассмотрения петиции о ликвидации Окружного административного суда города Киева президент Владимир Зеленский поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия.

По состоянию на 29 октября открыты или относительно открыты для украинцев 59 стран.

Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.