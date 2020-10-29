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В связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского.

Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений

 
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