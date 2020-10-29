В Трехсторонней контактной группе ОБСЕ играет роль посредника, а Россия и Украина являются сторонами конфликта на Донбассе.

Об этом в интервью Укринформу заявил бывший специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.

«Россия, Украина и ОБСЕ являются членами Трехсторонней контактной группы. Эта группа была создана, чтобы найти решение конфликта на Донбассе путем реализации Минских соглашений. Очевидно, что ОБСЕ не является стороной конфликта, а лишь посредником в его разрешении. Тогда нетрудно ответить на вопрос о сторонах конфликта», - сказал Сайдик, комментируя утверждение властей России о том, что она не является стороной конфликта на Донбассе.

Дипломат также заявил, что конфликт на Донбассе «ничем не оправдан».

«Я думаю, что я хорошо знаю СССР и постсоветское пространство, начиная со времен моей летней студенческой стажировки в Советском Союзе в 1970-х годах. В целом, это «знакомство» продолжается уже 48 лет. Именно поэтому я и сегодня в связи с конфликтом на Донбассе продолжаю спрашивать себя: «Почему и зачем?». Этот конфликт, по моему глубокому убеждению, ничем не оправдан. Он лишь приносит огромные страдания невинному многомиллионном гражданскому населению. Кому это может быть на самом деле выгодно?» - отметил Сайдик.

Австрийский дипломат добавил, что должность специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ была самой трудной в его дипломатической карьере. По его словам, он верил, что сможет внести свой вклад в решение конфликта на Донбассе.

«К сожалению, при всем моем искреннем желании я не достиг своей цели, но все же смог сделать вклад в защиту гражданского населения с обеих сторон линии соприкосновения - так, количество погибших в связи с конфликтом существенно уменьшилось во время моего срока работы. В 2019 году, например, не погиб ни один ребенок», - подытожил Сайдик.