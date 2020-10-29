По результатам рассмотрения петиции о ликвидации Окружного административного суда города Киева президент Владимир Зеленский поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента
«На днях набрала необходимое количество в 25 тыс. голосов граждан Украины петиция с просьбой к президенту подать в Верховную Раду соответствующий законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Автор мотивировал такое обращение необходимостью немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также, цитируя текст петиции, свидетельством «глубоко укорененной в суде коррупции и практики неправосудности решений», – говорится в сообщении.
В ОП подчеркнули, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне. Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Украины президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия. «По результатам рассмотрения петиции президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия. Высший совет правосудия является важным элементом государственной судебной архитектуры и имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева», – отмечается в сообщении.
«Владимир Зеленский с самого начала политической карьеры подчеркивал, что развитие реального народовластия в Украине, обязательный учет общественного мнения при принятии важных государственных решений, а также трансформация Украины в действительно современное и цивилизованное государство должны быть приоритетами каждого ответственного политика. Выполняя именно такие задачи, президент предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации», – подытожили в ОП.
Напомним, электронная петиция «О ликвидации Окружного административного суда г. Киева» от 30 июля на сайте президента набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.
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