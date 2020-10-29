По состоянию на 9:00 29 октября в Украине зафиксировано 7342 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 370 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6868 летальных, 151632 пациенты выздоровели.
Всего проведено 3176397 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2990 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 9899 случаев;
Волынская область - 13 089 случаев;
Днепропетровская область - 14 301 случай;
Донецкая область - 9177 случаев;
Житомирская область - 13 518 случаев;
Закарпатская область - 13 842 случая;
Запорожская область - 9211 случаев;
Ивано-Франковская область - 19 596 случаев;
Кировоградская область - 2308 случаев;
Киев - 36027 случаев;
Киевская область - 15 780 случаев;
Львовская область - 28 889 случаев;
Луганская область - 3482 случая;
Николаевская область - 7450 случаев;
Одесская область - 23623 случаи;
Полтавская область - 8930 случаев;
Ривненская область - 18 518 случаев;
Сумская область - 11 238 случаев;
Тернопольская область - 20 111 случаев;
Харьковская область - 35 016 случаев;
Херсонская область - 3616 случаев;
Хмельницкая область - 14 706 случаев;
Черновицкая область - 20 906 случаев;
Черкасская область - 8735 случаев;
Черниговская область - 8449 случаев.
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