также в разделеОбщество
Минздрав: В Украине не могут развернуть более 52 тысяч COVID-коек
Активисты Ирпеня готовят митинг против стройки, к которой причастно окружение скандального экс-мэра Карплюка 4
СБУ блокировала многомиллионную схему импорта текстиля 6
28 октября. Картина дня 22
В ТКГ договорились об открытии КПВВ «Золотое» и «Счастье» 20
В Украину незаконно ввезли три советские ЗРК 78
Литвин не сможет побороться за кресло ректору КНУ из-за коронавируса 10
Опора: В Борисполе должны состояться повторные выборы мэра 11
Комисся Кабмина назвала причины катастрофы Ан-26 на Харьковщине 35
Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации до конца года 18
КПВВ «Станица Луганская» останется закрытым до 15 ноября 10
Контрабандисты повредили инженерные заграждения на границе с РФ 16
Мартыненко проиграл апелляцию в швейцарском суде 26
Кабмин накинул еще 2 млрд на доплаты полицейским в связи с COVID-19 13
СБУ с начала года начала 510 дел по коррупционным преступлениям 24
Руководство порта «Южный» уличили в злоупотреблениях в 47,5 миллиона 15
НАПК: Судьи КС приняли решение о «незаконном обогащении» в своих интересах 19
Бывшему руководителю кагарлыцкой полиции сообщили о подозрении 10

По состоянию на 9:00 29 октября в Украине зафиксировано 7342 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 370 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6868 летальных, 151632 пациенты выздоровели.

Всего проведено 3176397 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2990 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 9899 случаев;

Волынская область - 13 089 случаев;

Днепропетровская область - 14 301 случай;

Донецкая область - 9177 случаев;

Житомирская область - 13 518 случаев;

Закарпатская область - 13 842 случая;

Запорожская область - 9211 случаев;

Ивано-Франковская область - 19 596 случаев;

Кировоградская область - 2308 случаев;

Киев - 36027 случаев;

Киевская область - 15 780 случаев;

Львовская область - 28 889 случаев;

Луганская область - 3482 случая;

Николаевская область - 7450 случаев;

Одесская область - 23623 случаи;

Полтавская область - 8930 случаев;

Ривненская область - 18 518 случаев;

Сумская область - 11 238 случаев;

Тернопольская область - 20 111 случаев;

Харьковская область - 35 016 случаев;

Херсонская область - 3616 случаев;

Хмельницкая область - 14 706 случаев;

Черновицкая область - 20 906 случаев;

Черкасская область - 8735 случаев;

Черниговская область - 8449 случаев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги