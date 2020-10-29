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Решение Конституционного суда от 27 октября о неконституционности отдельных положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу, не соответствует закону. В частности, судьи КС, принимая это решение, действовали в состоянии реального конфликта интересов.

Как передает Укринформ, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время дискуссии в рамках онлайн-презентации исследования Transparency Ukraine «Способность антикоррупционных институтов».

«Это решение абсолютно, мне кажется, не соответствует ни духу, ни нормам закона. И судьи, которые его выносили, действовали в состоянии конфликта интересов», - отметил Сытник.

При этом он выразил предположение, что подобное решение, которое фактически блокирует антикоррупционную реформу, будет не последнее.

В августе 2020 года в КС было направлено представление 47 народных депутатов (преимущественно, из фракции ОПЗЖ) относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. Речь идет об электронном декларировании, спецконфискации и обновленной ст. 368-5 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

В частности, парламентарии обжаловали отдельные положения законов «О предупреждении коррупции», «О прокуратуре», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О Государственном бюро расследований», «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», Уголовного и Гражданского процессуального кодексов.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 

В НАПК заявили, что своим решение КСУ заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
ForUm

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