По состоянию на 29 октября открытыми или относительно открытыми для украинцев являются 59 стран.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«По состоянию на сейчас открытыми или относительно открытыми странами, в которые пускают украинских граждан, таких стран есть 59. С прошлого брифинге, который состоялся 13 октября, в список добавилась одна страна - Узбекистан», - отметил Кулеба.

Министр добавил, что из-за пандемии COVID-19, которая бушует во всем мире, возможностей для путешествий все меньше.

«МИД продолжает работать над тем, чтобы иметь возможность въезда украинцев в другие страны мира расширялась», - отметил министр.

Он напомнил, что на сайте МИД функционирует интерактивная карта, где можно узнать все детали о возможности и условиях въезда и транзита для украинцев в любую страну.

Напомним, по состоянию на 9:00 29 октября в Украине зафиксировано 7342 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.