также в разделеПолитика
Послы G7 о решении КСУ: Украина не должна возвращаться в прошлое
Стефанишина: Украину не лишат безвиза 15
У Зеленского считают решение КСУ по декларированию необоснованным 13
Посол Британии дала совет Зеленскому после скандального решения КСУ 21
СМИ: ЕС предостерег Шкарлета от попыток свернуть реформы в Минобразования 17
Рабинович: Партия Медведчука дебютировала на местных выборах и уверенно заняла лидирующие позиции 14
Сытник: Судьи КСУ действовали в состоянии конфликта интересов 18
В ЕС считают решение КСУ основанием для приостановки безвиза 70
Чаплыга: Партия Медведчука уверенно лидирует на местных выборах 34
ЦИК приняла протокол с «мокрой» печатью от ОИК на 208-м округе 15
Кулеба: Решение КСУ создает серьезную проблему в отношениях с Западом 46
СНБО: Действия определенных органов госвласти угрожают нацбезопасности 32
Кушнир: ОПЗЖ Медведчука взяла первенство и на востоке, и на юге Украины, разгромив «зеленых» 29
НАПК: КСУ заблокировал назначение победителей местных выборов 40
Сайдик: РФ является стороной конфликта на Донбассе 38
Золотарев: Судьи возвращают Зеленскому суверенитет и дают возможность выполнить предвыборные обещания 35
Скандальное решение КС: в ЕС напомнили об условиях предоставления финпомощи 31
Глава НАПК обвинил КСУ в нарушении Конституции 24

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо», – говорится в сообщении.

Отмечается, что президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения. Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и представлены главой государства в Верховную Раду как неотложные.

«Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опасными», - заявил президент.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 

В НАПК заявили, что своим решение КСУ заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

64
Теги