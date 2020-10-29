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Решение Конституционного суда Украины по поводу антикоррупционной реформы является серьезным ударом, но его негативные последствия, в том числе для отношений Украины с Западом, еще возможно исправить.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я убежден, что решение КС, хоть и является серьезным ударом, но еще не разрушает наше взаимодействие с западными партнерами. Но если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры - тогда у нас будут проблемы», - заявил он.

Кулеба отметил, что хотя в правовом государстве решения судов должны уважаться, однако вчерашнее решение КС создает серьезную проблему не только для внутреннего развития Украины, но и отношений с партнерами, которые помогали осуществлять антикоррупционную реформу.

«Хочу заверить вас, что и президент, и правительство абсолютно решительно настроены на преодоление последствий проблемы, созданной решением КС. И уже вскоре вы увидите конкретные шаги в этом направлении. Задача МИД - совместно с нашими с партнерами найти оптимальные пути решения и обеспечить , чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом. Не потому, что кто-то об этом просит извне, а потому что борьба с коррупцией отвечает интересам украинского народа и необходима для евроинтеграции Украины», - сказал глава МИД.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 

В НАПК заявили, что своим решение КСУ заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
ForUm

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