Глава Офиса президента Андрей Ермак продолжает поддерживать назначение в ОП Олега Татарова, а его выступления в поддержку бойцов «Беркута» в 2014 году он «не видел». Об этом он рассказал в интервью «Бабелю»

Ермак рассказал, что подбирал (и подбирает) людей по двум принципам: профессионализм и порядочность. При этом для него важно, чтобы человек был максимально вовлечен. Говоря о своем заместителе Олеге Татарове, к профессионализму и порядочности которого есть много вопросов, Ермак заявил, что у него нет сомнений насчет Татарова.

Татаров пришел в ОП, когда Ермак уже занимал должность главы — в августе 2020 года. Ермак сказал, что знал о принятии решения по Татарову, но ушел от вопроса, кто его рекомендовал. Он лишь ответил, что Татаров в ОП «курирует правоохранительные органы».

«Мы проверяем каждого кандидата. Я не нашел чего-то такого, что заставило бы меня усомниться в этом решении», — добавил Ермак.

Отвечая на вопрос о брифинге Татарова в 2014 году во времена Майдана, когда он защищал бойцов «Беркута», Ермак сказал, что не знал об этом, а само видео с брифинга милиции он не видел.

«Честно говоря, я этого не видел, такой информации у меня не было. Вот я родился в период Советского Союза, еще на первом курсе изучал политэкономию и вещи, которые сегодня по закону [о запрете Коммунистической партии] являются противозаконными. Это же не означает, что я разделяю эти взгляды. Если человек порядочный и профессиональный, меня интересует в первую очередь его эффективность», — ответил глава ОП.

Как сообщалось, 5 августа Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины.