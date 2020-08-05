Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова, который будет отвечать за правоохранительный направление. Соответствующий указ Глава государства подписал 5 августа, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.
К компетенции Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.
Татаров - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, адвокат. Долгое время работал в органах внутренних дел, в частности занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины, а с 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение. Свободно владеет английским языком.
Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко.
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