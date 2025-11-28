﻿
Путін погодився з проведенням "мирного саміту" у Будапешті, – Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після переговорів із російським керівництвом у Москві заявив, що Росія розглядає Будапешт як потенційне місце проведення "мирного саміту". Про це йшлося на Facebook-трансляції Сійярто.

За його словами, під час зустрічі в Кремлі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "ще раз підтвердив, що Угорщина стоїть на боці миру і що мир відповідає національним інтересам країни".

"Угорщина вже заплатила дуже високу ціну за цю війну, у яку ми не були залучені, тому прагнемо, щоб вона завершилася якомога швидше", — наголосив Сійярто.

Він також повідомив, що Володимир Путін запевнив, що якщо буде проведено "мирний саміт", він без сумнівів відбудеться саме в Будапешті.

Крім того, міністр зазначив, що Угорщині вдалося досягти ще однієї цілі переговорів: Путін гарантував прем’єру Орбану, що Росія виконуватиме свої договірні зобов’язання щодо постачання природного газу та нафти у узгоджених обсягах.

 Автор: Сергій Ваха

УгорщинаСийяртоВіктор ОрбанВолодимир Путінмирний саміт
