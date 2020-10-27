У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, несмотря на то, что в стране продолжаются соответствующие исследования. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире Громадського радіо.

В то же время он отметил «уникальность» работы над украинским кандидатом в вакцины, в которой исследовали белки, которые не рассматривались другими разработчиками.

«Мы сможем объяснить, в чем уникальность вакцины, когда соответствующие материалы появятся в экспертном центре Минздрава, потому что сейчас это авторское право производителей», - сказал главный санврач.

По его словам, сейчас в Украине ищут предприятие, которое готово взяться за производство отечественной вакцины. В то же время продолжаются переговоры с организациями, чьи кандидаты в вакцины находятся на третьей стадии клинических испытаний.

«Речь идет о передаче технологий, чтобы в Украине начали производить вакцину на собственных фармацевтических предприятиях – такие в Украине существуют и готовы начать производство», - пояснил Ляшко, добавив, что у мировых разработчиков также не хватает производственных мощностей.

Напомним, 20 октября украинские ученые представили президенту результаты доклинических исследований вакцины против COVID-19. Исследования разработчиков продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации этого вируса в культуре инфицированных клеток человека.

Разработчик украинской вакцины от COVID-19 назвал ее «прототипом прототипа».