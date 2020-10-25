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В Киеве по состоянию на 17:00 полиция зафиксировала 324 сообщения о возможном нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, правоохранители открыли четыре уголовных производства и составили два административных протокола.

Подавляющее большинство зафиксированных сообщений касается проведения незаконной агитации - 117 фактов, 6 фактов фотографирования бюллетеней и тому подобное.

Вместе с тем, по данным Крищенко, полиция уже зафиксировала два факта подкупа избирателей в Святошинском и Деснянском районах столицы и открыла уголовных производства по ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Еще два уголовных производства расследуются по ст. 356 (самоуправство) УК. Кроме этого, за совершение мелкого хулиганства возле одного из избирательных участков в Оболонском районе на правонарушительницу составлен административный протокол по ст. 173 КУоАП, а в Днепровском районе на женщину-избирателя составлен админматериалы за нарушение требований ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП.

Напомним, в Украине сегодня проходят местные выборы - избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00 в воскресенье, 25 октября.

По состоянию на 12:00 явка составляла 13,5%.

Явка по состоянию на 16:00 составила 27%.
ForUm

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