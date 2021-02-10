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Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся осенью 2021 года, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ.

Согласно законодательству, выборы нового мэра этого города могут быть назначены только на последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. Тимошенко пожаловался на «чехарду с документами», из-за которой в конце января Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти городского головы Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время.

«Я думаю, из-за того что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду [по состоянию на 25 января парламент получил только часть документов. — Ред.], выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы в соответствии с законодательством будут осенью», — отметил замруководителя ОП.

Напомним, 61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите, куда был госпитализирован 16 сентября с коронавирусом.

Из-за отказа почек он находился на стопроцентном диализе — искусственном выведении продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма.

По итогам местных выборов 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и был объявлен мэром Харькова без принесения присяги. Он занимал должность городского головы с 2010 года. Теперь обязанности мэра временно исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
ForUm

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