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Государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи во время визита в Закарпатскую область агитировал в пользу «КМКС «Партия венгров Украины». Гражданская сеть «ОПОРА» просит Министерство иностранных дел Украины дать оценку таким действиям с точки зрения соблюдения избирательного законодательства, сообщается на сайте организации.

Потапи 8-9 октября посетил ряд объектов в Ужгороде, Ужгородском и Береговском районах.

Официальными наблюдателями Гражданской сети зафиксированы следующие факты, свидетельствующие о нарушении Потапи требований украинского законодательства:

1. На официальном сайте политической партии «КМКС 2Партия венгров Украины» 9 октября размещено сообщение о визите госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи (Государственный секретарь в аппарате премьер-министра с 2014, отвечает за национальную политику) в ужгородскую венгроязычную школу. В публикации разместили цитату Потапи, в которой иностранный политик призывает поддержать «КМКС» Партия венгров Украины» на местных выборах в Украине 25 октября 2020.

Кроме того, 10 октября на странице партии в фейсбуке размещено видео с речью госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики, в которой тоже есть призывы к венграм, которые живут на Закарпатье, поддержать на местных выборах политсилу.

9 октября на сайте партии разместили информацию о визите Потапи в детский сад в Великом Березном. В материале также подают цитату Государственного секретаря Венгрии, где содержится призыв прийти на выборы 25 октября и поддержать венгров, ведь это поможет продлить уже удачное сотрудничество.

На сайте «Карпатский объектив», принадлежащему Обществу венгерской культуры Закарпатья, размещен аналогичный по содержанию материал, в котором указано, в частности: «Важно, чтобы венгры Закарпатья поддержали венгерских кандидатов на местных выборах 25 октября, заявил во время двухдневного визита в область Арпад Янош Потапи, государственный секретарь по вопросам национальной политики Венгрии, в телефонном интервью агентству МТИ»; «Политик считает поддержку кандидатов КМКС особенно важно, учитывая то, что таким образом венгры, по его словам, смогут сохранить и укрепить позиции».
ForUm

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