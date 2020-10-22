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Министерство иностранных дел Венгрии не согласно с украинской оценкой приезда на Закарпатье государственного секретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи. Об этом сообщает венгерская служба Радио Свобода.

Венгерское внешнеполитическое ведомство считает, что «визит государственного секретаря на Закарпатье нельзя считать политическим вмешательством, он выполнил свое конституционное обязательство» по поддержке венгерской общины.

«Государственный секретарь посетил Закарпатье не ради выборов, а в рамках своих регулярных визитов. Правительство Венгрии поддерживает экономическое развитие, развитие школ и культурно-оздоровительные программы на Закарпатье, результаты которых приносят пользу не только венгерской общине, но и всем жителям Закарпатья, независимо от национальности», - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Украины заявило 20 октября, что неоднократно фиксировало признаки политической агитации государственными служащими Венгрии, посещающими Закарпатскую область, и просит правоохранительные структуры «дать свою оценку» этим действиям.

Ранее гражданская сеть «Опора» обратилась в МИД Украины с просьбой оценить действия госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи, который, по данным наблюдателей, во время визита в Закарпатскую область 9-10 октября агитировал в пользу «КМКС «Партия венгров Украины».

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

 
ForUm

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