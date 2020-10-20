Министерство иностранных дел обратилось к соответствующим правоохранительным структурам дать свою оценку действиям венгерских чиновников, которые проводят политическую агитацию на Закарпатье, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Отмечается, что МИД уже неоднократно фиксирует признаки политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатье.

«На каждый такой факт МИД реагирует в пределах полномочий, дипломатическим путем предостерегая венгерскую сторону от нарушения избирательного законодательства Украины и попыток вмешательства во внутренние дела нашего государства. Пренебрежение официальными призывами МИД Украины лишь доказывает наличие скрытой цели у венгерской стороны, которая неприемлема в межгосударственных отношениях», – говорится в сообщении.

В связи с этим МИД обратилось к соответствующим правоохранительным структурам дать свою оценку действиям венгерских чиновников.

«Надеемся, что официальные лица Венгрии как страны ЕС понимают важность верховенства права и больше не позволят себе действовать вопреки законам Украины или любого другого суверенного государства», – сказано в сообщении.

Напомним, государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи во время визита в Закарпатскую область агитировал в пользу «КМКС «Партия венгров Украины».