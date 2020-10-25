В селе Сосновка Сумской области незаконно работал избирательный участок. Он был выявлен сотрудниками правоохранительных органов во время мониторинга в интернете. Участок был открыт как "дополнительный" в центре села, сообщается на сайте Нацполиции.
Незаконный избирательный участок начала работать в местном Доме культуры. Там избирателям выдавали бюллетени, напечатанные "своими силами".
Лица, которые организовали имитацию участка, не только установили предусмотренные законодательством реквизиты, но и разослали местным жителям приглашение на голосование, сообщают правоохранители.
Работу "фейкового" избирательного участка пресекли работники полиции.
Отмечается, что к организации дополнительного "участка" может быть причастен один из местных предпринимателей.
Открыто уголовное производство. Идут следственные действия.
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