также в разделеПолитика
Экзит-пол: На выборах мэра Харькова лидирует Кернес 11
КИУ зафиксировал факты подкупа избирателей 10
Глава МИД Венгрии призвал венгров Закарпатья поддержать одну из партий 20
Названа явка на местных выборах на 16:00 65
Местные выборы являются одними из самых сложных в истории 16
Авиация МВД привлечена к обеспечению безопасности на выборах 9
МВД: выборы, в целом, проходят спокойно 8
Мэр Львова Садовый не смог проголосовать 79
На Киевщине разоблачили сеть подкупа избирателей 13
Подсчитана явка на местных выборах 46
Активистка Femen обнажилась перед Зеленским 60
День выборов: полиция открыла 14 уголовных дел 23
Родители Зеленского ответили на пять вопросов от президента 35
Зеленский с супругой проголосовали на местных выборах 26
Полиция открыла 48 уголовных дел из-за нарушений в «день тишины» 8
В Украине проходят местные выборы 64
Арахамия заявил, что нашел под колесом автомобиля подозрительный сверток 12
Чтобы не узнали о вакцине: Почему США заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика 192

В селе Сосновка Сумской области незаконно работал избирательный участок. Он был выявлен сотрудниками правоохранительных органов во время мониторинга в интернете. Участок был открыт как "дополнительный" в центре села, сообщается на сайте Нацполиции.

Незаконный избирательный участок начала работать в местном Доме культуры. Там избирателям выдавали бюллетени, напечатанные "своими силами".

Лица, которые организовали имитацию участка, не только установили предусмотренные законодательством реквизиты, но и разослали местным жителям приглашение на голосование, сообщают правоохранители.

Работу "фейкового" избирательного участка пресекли работники полиции.

Отмечается, что к организации дополнительного "участка" может быть причастен один из местных предпринимателей.

Открыто уголовное производство. Идут следственные действия.

Напомним, активистка Femen обнажилась перед Зеленским.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7748 грн.
25
Теги