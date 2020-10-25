Полиция составила админпротокол за мелкое хулиганство в отношении активистки Femen, которая обнажилась перед президентом Владимиром Зеленским и его женой.

Об этом сообщили в Нацполиции, пишет Интерфакс-Украина.

«На активистку Femen составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса об админнарушениях», — отметили там.

Санкция статьи предусматривает штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, исправительные работы на срок от одного до двух месяцев или админарест до пятнадцати суток.

Активистка движения Femen устроила акцию перед Зеленским и его женой, когда супруги шли на избирательный участок для голосования на местных выборах.

Девушка выскочила из толпы и подняла красную юбку, при этом она свистела в свисток. На внутренней стороне юбки была надпись Zexist, а сама девушка была без нижнего белья.

На акцию активистки отреагировали сотрудники государственной охраны.

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На Зеленского напала активистка Femen. Когда президент с супругой приехали на участок, выбежала девушка и задрала юбку красного цвета, на изнанке которой было написано Zexist. Волосы на лобке у неё были выкрашены в зелёный цвет. pic.twitter.com/OhYQTTuvVs — 10 апреля (@buch10_04) October 25, 2020

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Украинцы выбирают депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов.

Напомним, Зеленский с супругой проголосовали на местных выборах.