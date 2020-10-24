За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7014 человек, зафиксировано 125 летальных случаев, 2177 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 24 октября.

Суточный показатель заболеваемости снизился после трех дней антирекордов. Днем ранее было зафиксировано 7517 случаев инфицирования, это наибольшее значение за все время пандемии.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 337 410 человек, из них 139 755 выздоровели, летальных исходов — 6289.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 9081 случай;

Волынская область — 12009 случаев;

Днепропетровская область — 12685 случаев;

Донецкая область — 8410 случаев;

Житомирская область — 11748 случаев;

Закарпатская область — 12801 случай;

Запорожская область — 7792 случая;

Ивано-Франковская область — 17984 случая;

Кировоградская область — 1955 случаев;

Киев — 33695 случаев;

Киевская область — 14247 случаев;

Львовская область — 26868 случаев;

Луганская область — 3083 случая;

Николаевская область — 6790 случаев;

Одесская область — 21491 случай;

Полтавская область — 7694 случая;

Ровенская область — 17257 случаев;

Сумская область — 10112 случаев;

Тернопольская область — 18849 случаев;

Харьковская область — 32112 случаев;

Херсонская область — 3061 случай;

Хмельницкая область — 12863 случая;

Черновицкая область — 19116 случаев;

Черкасская область — 7921 случай;

Черниговская область — 7786 случаев.

Правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Напомним, Степанов озвучил все сценарии развития эпидемии COVID-19.