Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подробно рассказал о четырех сценариях развития эпидемии COVID-19 в Украине и о порядке действий Минздрава в соответствии с уровнями эпидемической опасности. Об этом он заявил на онлайн-брифинге, передает УНИАН.

По словам министра, во время реагирования на все вызовы эпидемии Минздрав разработал различные сценарии развития событий, в том числе и сценарии относительно резкого роста количества больных и реагирования системы здравоохранения.

«Мы рассчитали, какое количество больных в сутки при сегодняшнем уровне тестирования, при сегодняшней динамике может выдерживать наша система здравоохранения, потому что от количества новых больных в сутки далее считается количество госпитализированных», - заявил он.

Степанов добавил, что единственный критерий, по которому были смоделированы различные сценарии - это способность системы здравоохранения Украины оказывать медицинскую помощь.

«Есть четыре уровня, которые мы для себя рассчитали. Первый уровень - это тот, на котором мы находимся сейчас – это до 8 тысяч новых больных COVID-19 за сутки. – Ред.). На этом уровне мы продолжаем увеличивать количество коек. Продолжаем готовиться к росту числа больных, наращиваем количество тестирований, обеспечиваем, в том числе, процесс лечения, чтобы оно было более эффективным», - заявил он.

Следующий уровень, по словам Степанова, рассчитан из количества до 10 тысяч новых больных в сутки. «На этом уровне мы должны уже ввести в действие практически все 52 тысячи коек. Мы в некоторых регионах даже перейдем к развертыванию соответствующих мобильных госпиталей. Ситуация такова, что мы можем перейти к этому действию. Сейчас мы просто обсчитываем, смотрим, чтобы система была готова к развертыванию этих полевых госпиталей», - сообщил он.

Третий уровень - это до 15 тысяч новых больных коронавирусной инфекцией в сутки. «В таком случае мы будем вынуждены ввести полный перечень ограничений, которые предусматривает «красный уровень» эпидопасности для всей страны. В таком случае, действительно, развернется система работы мобильных госпиталей. Произойдет полная мобилизация наших врачей, медицинских работников, включительно с врачами-интернами, которые могут работать исключительно под руководством врача», - рассказал он.

Четвертый уровень - это до 20 тысяч новых больных в сутки. По словам Степанова, заполненность коечного фонда может составить до 100%, в таком случае врачи будут вынуждены решать, кому именно оказывать медицинскую помощь в стационарных условиях.

Напомним, по состоянию на 9:00 23 октября в Украине зафиксировано 7517 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.