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Самоубийства, совершенные за последние несколько дней людьми, которые лечились от коронавируса, не связаны с недостатком кислорода.

Такое мнение высказал психолог-криминолог Владимир Абрамян, сообщает УНИАН.

По его словам, на такое решение людей не может влиять недостаток кислорода в организме.

«Самоубийство никогда не бывает «сегодня», оно всегда бывает «вчера». Другими словами, человек был к этому готов, а та самая болезнь, которая может быть причиной, и, скажем, смерть близкого человека, разрыв брака, много факторов могут влиять», - сказал психолог.


Он добавил, что человек в таких случаях, как правило, «готовится заранее».

«Человек каким-то образом готовится. Как правило, он совершает суицидальные попытки, заявляет прямо или косвенно, что готовится. А потом сама болезнь, имеется в виду COVID, действует как последняя капля», - сказал Абрамян.

Психолог считает, что одна из причин - нагнетание всеобщего страха, в том числе при помощи СМИ.

«Страх может быть причиной, это очень серьезная проблема. Мы его нагнетаем со всех сторон, и телевидение в первую очередь. Люди постоянно находятся в страхе», - сказал Абрамян.

Напомним,  в столичных больницах для больных COVID-19 за неделю двое пациентов совершили самоубийства

Месяц назад подобный случай произошел в Киевской городской клинической больнице №4, которая также принимает больных с коронавирусом. Там в течение двух дней двое пациентов выпрыгнули из окна второго этажа, оба погибли.

 
ForUm

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