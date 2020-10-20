В Киеве из окна инфекционного отделения Александровской больницы, опорной для лечения больных коронавирусом, выбросилась женщина, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.
Собеседники отметили, что трагический инцидент произошел ночью 19 октября. Женщина выпала из окна 4-го этажа, где находится инфекционное отделение.
Погибшей было 60 лет. От полученных травм она скончалась в реанимации около 7 утра. Женщина лечилась от COVID-19.
Детали трагедии уточняются.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время