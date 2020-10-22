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Президент Украины Владимир Зеленский не допускает возможности восстановления ядерного потенциала Украины. Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что пока не может раскрывать подробностей в случае одобрения гражданами возможности использования положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины Владимир Зеленский.

«Я сегодня занимаюсь тем, чтобы полностью возродить государство Украина - самостоятельное, обороноспособное. Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы. Неслучайно я подписываю стратегические договоры, которых не было и в помине у государства Украина. Я подписываю с Великобританией, с Турцией. Я хочу еще с некоторыми странами это сделать», - рассказал он.

В то же время глава государства уточнил, что не идет речь о возможности восстановления ядерного потенциала Украины.

«Мы говорим о том, что все должны выполнять свои договоренности. В противном случае мы с вами будем не «за столом», как говорят в европейских странах, а будем постоянно людьми, которые просят дать еще кредит, дать катер, дать еще бронежилет, дать еще маски, когда у нас COVID-19», - отметил Зеленский.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.

15 октября в Офисе президента озвучили список вопросов.
ForUm

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