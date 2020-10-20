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Заместителем генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему председателю Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову в злоупотреблении властью и служебным положением, то есть умышленном, с целью получения любой неправомерной выгоды для юридического лица использованием власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч . 2 ст. 364 УК Украины), сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора  следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

26 апреля был объявлен конкурс на нового главу Государственной налоговой службы.

Позже стало известно, что Кабмин разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.

29 апреля Кабинет Министров назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы.

Верланов обжаловал свое увольнение в ОАСК.
ForUm

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