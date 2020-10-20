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Семьям курсантов, погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области, выплатили единовременное пособие, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

«В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 года №975 и протокольным решением заседания комиссии Министерства Обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременной денежной помощи и компенсационных сумм, 19 октября 2020 года областными военными комиссариатами (ТЦК и СП) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины проведена выплата единовременного пособия семьям курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, которые трагически погибли 25 сентября 2020 года в результате катастрофы самолета АН-26Ш», - говорится в сообщении.

Выплата в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, проведена путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков по их выбору.

Сейчас продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по техническому расследованию катастрофы самолета АН-26. Семьям экипажа выплата будет осуществлена ​​после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.
ForUm

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