также в разделеОбщество
На Запорожье парень украл урну для голосования, чтобы разводить улиток 5
В Украине похолодает, но ненадолго 7
«Красная зона»: Черновцы решили открыть детсады 8
Чиновники госшахты украли 14 млн, выделенных на предотвращение катастрофы 7
Украина и Иран возобновили переговоры по сбитому самолету 11
Датский инвестор планирует построить предприятие под Ривным 10
В автобусах Варшавы будут показывать видеоролики об Украине 12
Зарплату учителям в 2021 году планируют повысить в два этапа 10
Минздрав прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в конце ноября 16
Геращенко показала первое фото Балуха после комы 13
В ВСУ от коронавируса уже умерли 14 человек 9
Госфинмониторинг подвел итоги своей работы за 9 месяцев 10
Жена и сын Гройсмана заболели COVID-19 20
С начала года СБУ нейтрализовала 460 кибератак и 20 хакерских группировок 9
В Минздраве озвучили худший прогноз заболеваемости COVID-19 31
Кандидату в Обуховские районный и городской советы от БЮТ сожгли машину 13
Разумкова просят ввести штрафы для нардепов за неношение маски 8
Минздрав призвал украинцев работать дистанционно 18

Стоимость лечения пациента с коронавирусом обходится около 20 тысяч гривен. При этом если больной находится на интенсивной терапии, эта сумма может увеличиться вдвое - до 40 тысяч гривен.

Об этом сообщила заместитель начальника Управления Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь, передает РБК-Украина.

Она добавила, что эта сумма покрывает все необходимые для лечения процедуры.

По словам Гудзь, больницы, с которыми НСЗУ заключило договора, независимо от того, где они находятся, получают одинаковые средства на пациентов с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 октября в Украине зафиксировано 4766 новых случаев COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3280 грн.
28
Теги