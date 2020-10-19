Стоимость лечения пациента с коронавирусом обходится около 20 тысяч гривен. При этом если больной находится на интенсивной терапии, эта сумма может увеличиться вдвое - до 40 тысяч гривен.

Об этом сообщила заместитель начальника Управления Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь, передает РБК-Украина.

Она добавила, что эта сумма покрывает все необходимые для лечения процедуры.

По словам Гудзь, больницы, с которыми НСЗУ заключило договора, независимо от того, где они находятся, получают одинаковые средства на пациентов с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 октября в Украине зафиксировано 4766 новых случаев COVID-19.