По состоянию на 9:00 19 октября в Украине зафиксировано 4766 новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 303 638 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5673 летальных, 126489 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2815833 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1112 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 8418 случаев;
Волынская область - 10 986 случаев;
Днепропетровская область - 11 108 случаев;
Донецкая область - 7133 случая;
Житомирская область - 10 095 случаев;
Закарпатская область - 11 825 случаев;
Запорожская область - 6483 случая;
Ивано-Франковская область - 16 766 случаев;
Кировоградская область - 1591 случай;
Киев - 30848 случаев;
Киевская область - 12924 случаи;
Львовская область - 25 103 случая;
Луганская область - 2467 случаев;
Николаевская область - 5865 случаев;
Одесская область - 19 079 случаев;
Полтавская область - 6051 случай;
Ривненская область - 16 034 случая;
Сумская область - 9104 случая;
Тернопольская область - 17 503 случая;
Харьковская область - 29 113 случаев;
Херсонская область - 2570 случаев;
Хмельницкая область - 11 035 случаев;
Черновицкая область - 17 866 случаев;
Черкасская область - 6892 случая;
Черниговская область - 6779 случаев.
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